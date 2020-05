Assassin's Creed: Valhalla x Vikings, una fanart celebra la serie TV

Che cosa hanno in comune Assassin's Creed: Valhalla, il nuovo capitolo della serie di recente annunciato da Ubisoft, e la serie TV Vikings? Beh, i Vichinghi naturalmente! E anche l'ambientazione, con tutta probabilità. Ad ogni modo, sin dalla prima apparizione del gioco gli utenti hanno cominciato a scherzare circa i collegamenti tra i due franchise, che per ovvi motivi in realtà non sussistono se non l'ispirazione di base al mondo scandinavo e alla mitologia norrena.

Ma qualcuno è andato oltre, e per divertimento ha realizzato una locandina di gioco definitiva. La differenza rispetto a quella originale è che il protagonista di Assassin's Creed: Valhalla, cioè Eivor, si è trasformato misteriosamente in Ragnar, eroe principale di Vikings. E il fatto buffo della questione è che Ragnar lì ci sta benissimo, senza stonare neppure un po' con tutto il resto. Chissà se possiede anche un corvo personalizzabile come quello di Eivor.

Ecco l'immagine in questione, che celebra la serie TV Vikings, per ovvi motivi. Cosa ne pensate della fanart? Ci sembra realizzata molto bene. A questo punto è lecito attendersi almeno qualche citazione o easter egg a tema Vikings, all'interno di Assassin's Creed: Valhalla. Ma per questo dovremo attendere il prossimo autunno, quando sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Sulle console di nuova generazione, tuttavia, Assassin's Creed: Valhalla potrebbe non girare a 60 fps.