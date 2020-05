Animal Crossing: New Horizons, quando arrivano Volpolo, Gulliver e gli altri personaggi speciali?

Nel momento in cui scriviamo Animal Crossing: New Horizons presenta davvero tanti personaggi speciali: numero che è cresciuto ulteriormente dopo che il recente aggiornamento ha introdotto anche Volpolo. Non è facile ricordarsi quando e come arrivano sull'isola. Facciamo dunque il punto della situazione, con questa piccolissima guida.

Quando arrivano Volpolo, Gulliver e gli altri personaggi speciali di Animal Crossing: New Horizons? Non esiste una risposta univoca, e dunque bisogna rispondere almeno per gruppi di personaggi. Per esempio: Spirideo, Sciuscià, Sahara, Celeste e Florindo sono accomunati dal fatto di poter arrivare ogni settimana, potenzialmente anche ogni giorno. Spirideo si trova sull'isola solo di sera, e può comparire anche più sere di seguito; Celeste si presenta invece dal pomeriggio in poi, anche con la pioggia di stelle (ma questo evento non è un vincolo essenziale per farla comparire).

Diverso il discorso per Gulliver, Volpolo, Castorino, Ivano e Beatrice: questi personaggi possono comparire solo in due ogni settimana, a rotazione. Dunque, se ad esempio la prima settimana incontrerete Gulliver e Castorino, quella successiva arriveranno invece altri due personaggi in modo casuale tra Volpolo, Beatrice e Ivano, e così via.

Infine i personaggi di Animal Crossing: New Horizons ad appuntamento fisso: Brunella che vende le rape, e KK Slider per i suoi concerti serali. La prima arriva sull'isola solo di domenica mattina, dalle 08:00 alle 12:00, il secondo ogni sabato sera (o di venerdì, solo se il sabato successivo si tiene un torneo di pesca o dedicato agli insetti).

Ecco infine una pratica immagine realizzata da 4kappachan, per tenere subito a mente tutto quello che vi abbiamo spiegato, e ricordarsi quando possono arrivare i personaggi speciali su Animal Crossing: New Horizons. Quanti ne avete già incontrati, fino ad ora?