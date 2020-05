Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di meii

Cominciamo per bene questo fine settimana, oggi sabato 16 maggio 2020, con un nuovo cosplay: questa volta è dedicato alla sexy Bunny Bulma della prima serie di Dragon Ball. Sì, siamo parzialmente ironici naturalmente: pare che i cosplayer di Dragon Ball si divertano solo nel realizzare lavori a tema Bulma.

Di certo comunque non si può contestare alla cosplayer meii la sua abilità: ha realizzato un cosplay di sexy Bunny Bulma coi fiocchi. Notate infatti la qualità del vestito e anche l'accessorio legato al frontino; la parrucca avrebbe avuto bisogno dell'acconciatura, è evidente, ma dati i costi dell'operazione è comprensibile perché molti si adattino come possono.

Ecco infine l'immagine del cosplay in questione realizzato da meii: vi piace? Ritenete che questa Bunny Bulma sia fedele al personaggio mostrato in alcune occasioni nella serie manga e anime di Dragon Ball? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche molti altri cosplay a tema, come ad esempio: