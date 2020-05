One Piece, sexy Nami nel cosplay di astria

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema One Piece, celeberrima opera di Eiichiro Oda. Oggi venerdì 15 maggio 2020 è nuovamente il turno di una ragazza amatissima del manga e dell'anime appena citati, e naturalmente stiamo parlando di Nami. O meglio, di sexy Nami, cioè della sua versione estremamente (e volutamente) sensuale.

La cosplayer astria ha realizzato una propria, libera reinterpretazione della sexy Nami di One Piece. Ciò considerando, soprattutto, il costume da bagno colorato; il tatuaggio invece è quello canonico della serie, così come è corretto il colore dei capelli. Va da sé che, non appena postato il cosplay in questione su Instagram, subito astria ha ottenuto un sacco di commenti positivi e di like.

A noi però interessa principalmente conoscere la vostra opinione sulla questione, e dunque: vi piace questo cosplay dedicato alla sexy Nami di One Piece, o ne avete visti di migliori? E a proposito di vederne di migliori, prima di passare all'immagine qui di seguito riportata ricordate che vi abbiamo già offerto molti altri cosplay sulle nostre pagine. Ad esempio: