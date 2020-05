Epic Games Store: iniziati i mega saldi, con un coupon di 10€ per ogni acquisto superiore ai 14,99€

Epic Games Store ha lanciato i Mega Saldi di Epic, con sconti fino al 75% su una vasta scelta di titoli, che saranno attivi dal 14 maggio all'11 giugno. La parte migliore dell'offerta non sono però gli sconti, quanto il coupon da 10€ che viene dato per ogni acquisto uguale o superiore a 14,99€. Vediamo come funziona.

Il primo coupon si può avere senza spendere assolutamente nulla. Basta riscattare il gioco gratuito del momento per averlo, in questo caso GTA 5. Il coupon sarà quindi aggiunto al vostro account e sarà applicato automaticamente al prossimo acquisto di almeno 14,99€. Da notare che i coupon possono essere utilizzati anche con i titoli che non sono presenti nei saldi, quindi anche con le nuove uscite.

Ad esempio attualmente Control è nei saldi e costa 29,99€. Applicando il coupon finisce per costare 19,99€ e in più si riceve in regalo un altro coupon da 10€. Altro esempio: What the Golf? costa 14,99€ e non è in sconto. Acquistandolo con un coupon lo si paga 4,99€ e si riceve un altro coupon da 10€.

Da notare infine che un coupon può essere conservato e speso anche fuori dai saldi. Fate solo attenzione alla scadenza: 1° novembre 2020.

Se vi interessa conoscere quali giochi sono in offerta, andate alla pagina dei Mega saldi di Epic.