Dreams, la demo dell'Unreal Engine 5 rifatta nel gioco

Qualcuno sta cercando di rifare la demo dell'Unreal Engine 5 vista negli scorsi giorni in Dreams, con risultati davvero convincenti, anche se molto acerbi. L'autore dell'impresa è Martin Nebelong, un artista danese che lavora come freelance per Media Molecule, lo studio di Dreams.

Il nostro ha pubblicato un breve video per mostrare i suoi progressi. Lo trovate in testa alla notizia. Per adesso ha creato soltanto una frazione di ciò che si è visto nella demo, ma la qualità di quello che si può vedere è decisamente elevata. Considerate che si tratta di sole due ore di lavoro, quindi è naturale che manchi ancora quasi tutto.

Naturalmente la parte più interessante sarà vedere come affronterà la sezione ad alta velocità, quella che più sta facendo discutere in questi giorni. Comunque sia rimane decisamente un progetto interessante, che mostra appieno ancora una volta le potenzialità di Dreams come engine di facile utilizzo, con cui realizzare rapidamente le proprie idee.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Dreams per PS4.