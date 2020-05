Grand Theft Auto Online: missioni Traffico d'armi con ricompense doppie e aumentata la velocità di ricerca

SCONTI Da Ammu-Nation è la settimana delle armi da fianco, questo vuol dire che tutte le pistole sono gratis. Hai letto bene: gratis, non si paga niente. Di' a tutti i tuoi amici di portare i loro amici.

BONUS SERIE BUNKER Los Santos sa essere un posto superficiale: metà degli uffici sono dedicati ad agenti, chirurghi plastici e produzioni televisive; è una città costruita sul narcisismo e sulla vanità. La cosa migliore da fare è andare sottoterra. La serie di sfide del bunker ne è la prova: una selezione di scontri a fuoco che ti metteranno contro il tuo avversario in uno spazio ridotto, quasi claustrofobico, sottoterra. Se hai il coraggio di avventurarti nelle profondità e uscirne vittorioso, otterrai GTA$ e RP doppi.

Rockstar Games ha annunciato alcuni nuovi bonus per i giocatori di Grand Theft Auto Online , con la velocità di ricerca raddoppiata e ricompense doppie per le missioni di vendita di Traffico d'armi. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Per chi non lo sapesse, GTA Online è la modalità multiplayer di GTA 5. Se non avete il gioco, potete ottenerne una copia gratuita dall'Epic Games Store.