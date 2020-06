Nvidia GeForce RTX 3080 è più veloce del 22% della Titan RTX, del 30% di una 2080Ti

Secondo alcuni benchmark comparsi online sembra che la nuova Nvidia GeForce RTX 3080 sarà una scheda davvero senza compromessi. Da questi test, infatti, risulta essere più veloce del 22% della Titan RTX, la scheda consumer di Nvidia attualmente più veloce in commercio, e del 30% di una GeForce RTX 2080Ti. L'unica scheda che sembra reggere il passo è la EVGA RTX 2080 Ti XC, una scheda fortemente overcloccata da mille e cinquecento euro.

In queste settimane si continua a parlare delle prestazione delle nuove RTX 3080. La nuova generazione di Nvidia, infatti, sembra essere veramente molto promettente sotto il profilo delle prestazioni. Anche se un po' meno da quello del prezzo. L'ultimo benchmark, infatti, parla di un punteggio di 18.257 a 3D Mark Time Spy. Un valore sintetico pari al 30.98% in più rispetto ad una RTX 2080 Ti e al 22.14% meglio di una Nvidia Titan RTX, la scheda grafica di Nvidia più potente attualmente in commercio e utilizzata prevalentemente da professionisti.

Come dicevamo, l'unica a fare meglio è una EVGA RTX 2080 Ti XC con un punteggio di 18.664. Nonostante non si sappia bene quale sia il modello testato, ovvero se si tratta di una RTX 3080, RTX 3080 Ti o una RTX 3000 Titan, Hardwareleaks è sicura si tratti di un test genuino, fatto da un impiegato di Nvidia.

Si tratta, comunque, di risultati notevoli, che fanno ben sperare per la prossima generazione di GPU. Cosa ne pensate?