Focus Home Interactive ha acquisito Deck 13, team di The Surge e Lords of the Fallen

Focus Home Interactive ha acquisito in blocco il team di sviluppo Deck 13, etichetta tedesca responsabile di The Surge e relativo seguito oltre a Lords of the Fallen e che entra così nell'organico del publisher francese.

L'acquisizione è stata annunciata con i risultati finanziari annuali di Focus Home, che peraltro dimostrano un andamento positivo con il 13% in più dei ricavi rispetto all'anno precedente, il 36% in più degli introiti operativi e un +64% per quanto riguarda gli introiti netti, in gran parte grazie agli ottimi risultati registrati da World War Z, Greedfall e A Plague Tale: Innocence.

Il costo dell'operazione di acquisizione totale di Deck 13 ammonta a 7,1 milioni di euro e consente a Focus Home di controllar interamente tutte le proprietà intellettuali del team, come The Surge e Lords of the Fallen, e gestire il suo settore di publishing che comprende ad esempio anche CrossCode.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto al team Deck13 e non vediamo l'ora di lavorare insieme per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi, l'acquisizione rappresenta una pietra miliare importante nella nostra storia di crescita e rafforzerà il nostro business", ha affermato Jürgen Goeldner, Chairman of the Management Board di Focus Home. A cui ha risposto il managing director e co-fondatore di Deck13, Jan Klose: "Sono felice di annunciare che Deck13 è ora parte di Focus Home Interactive, le nostre compagnie hanno lavorato insieme con successo dal 2011, sviluppando giochi riconosciuti come The Surge, non vediamo l'ora di sfruttare le incredibili capacità di Focus Home Interactive per sviluppare altri successi".

Focus Home Interactive ha peraltro svelato diversi nuovi progetti, tra cui un action online cooperativo di Sumo Digital che sembra sia al centro di una produzione di grosso calibro, di cui attendiamo di sapere qualcosa di più nel prossimo futuro.