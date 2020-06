Vodafone Happy Friday, premi e regali del 26 giugno 2020

Oggi 26 giugno 2020 è un venerdì, e come tutti i venerdì che rispettino torna anche l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday, il programma fedeltà per i clienti più affezionati dell'operatore rosso. Purtroppo in questa occasione i soliti premi e regali si limiteranno ad una solo scelta.

Solitamente, difatti, il cliente Vodafone Italia può accedere all'app MyVodafone e scegliere il proprio premio tra alcune proposte. Ma oggi non andrà così, perché Vodafone Happy Friday regalerà a tutti, indistintamente, un coupon: un buono sconto del 25% da utilizzare nei negozi Carpisa, Go Carpisa e Yamamay, a fronte di una spesa minima di 50 euro.

Potrete utilizzare lo sconto del Vodafone Happy Friday recandovi fisicamente in uno di questi negozi, oppure dai rispettivi store online. Per ottenere il premio sarà sufficiente accedere alla vostra App MyVodafone, accedere alla sezione Happy Friday, infine disegnare lo smile sul display. Il buono sconto verrà inviato tramite email associata all'account; se doveste perderlo, potrete comunque recuperarlo tramite lo "storico".

Ecco i siti web dove potrete utilizzare il codice sconto del Vodafone Happy Friday di oggi: