Vodafone Happy Friday: premi e regali del 19 giugno 2020

Oggi 19 giugno 2020 è di nuovo un venerdì, e come tutti i venerdì torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday di Vodafone Italia, l'iniziativa con cui l'operatore rosso premia i suoi clienti più fedeli. Vediamo dunque tutti i premi e i regali della giornata di oggi.

Questo venerdì Vodafone ha deciso di offrire uno sconto del 30% sull'acquisto di un prodotto Thun, che potrà essere effettuato o in negozio oppure sul sito ufficiale. Potrà essere utilizzato fino al prossimo 3 luglio 2020; in caso dell'acquisto di più prodotti, lo sconto verrà applicato all'oggetto più costoso. I clienti Business riceveranno invece un codice sconto che garantirà tre mesi gratis per l'app Coyote Extend (oppure uno sconto equivalente su una selezione di smartphone).

Questi premi potranno essere riscattati entro le ore 23:59 di oggi venerdì 19 giugno 2020: sarà sufficiente accedere all'app MyVodafone su smartphone Android o iOS, quindi accedere alla voce My Vodafone. Qui infine andrete a disegnare lo smile sul display; tutti i premi ricevuti tramite mail o SMS potranno essere tranquillamente consultati, in caso di smarrimento, presso lo Storico dell'app.