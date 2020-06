Persona 4 Golden su Steam è un successo, ma Atlus chiede di evitare gli spoiler

Atlus ha annunciato ufficialmente che Persona 4 Golden su Steam è già un successo, ma chiede anche di evitare gli spoiler per quelli che non lo hanno ancora giocato. In particolare ha chiesto di indicare chiaramente nei vari let's play e affini se contengono filmati di momenti critici e di evitare di condividere il finale.

"Tutti noi di Atlus vogliamo ringraziare l'intera comunità di Persona 4 Golden che ha reso un successo il lancio su Steam.

Anche se il gioco è disponibile da diversi anni (fa riferimento alla versione PlayStation ndr), per alcuni questa è la prima volta che possono esplorare Inaba e risolvere il mistero del Midnight Channel.

Data la natura narrativa del gioco, vi chiediamo di evitare di condividere il finale e di inserire un avviso di spoiler per le sequenze filmate che includerete nei vostri video o live stream."

Naturalmente siamo felici di sapere che lo sbarco su Steam della serie Persona sia stato un successo, perché rende più certo che Atlus ripeta l'esperienza in futuro. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Persona 4 Golden.