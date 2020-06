Star Citizen: videodiario sugli alieni mentre il crowdfunding supera i 300 milioni di dollari

Star Citizen prosegue il suo lunghissimo percorso di evoluzione, a quanto pari di pari passo con l'andamento dei fondi in crowdfunding, visto che il gioco ha ormai superato i 300 milioni di dollari raccolti da parte degli utenti, mentre le prossime novità sono illustrate in un nuovo video diario incentrato soprattutto sugli alieni.

Mentre i fondi a disposizione degli sviluppatori hanno dunque raggiunto complessivamente oltre 300 milioni (anche se ovviamente si tratta di un calcolo progressivo a partire dall'inizio del crowdfunding, mentre molti soldi sono già stati spesi per lo sviluppo), si segnalano anche ben 2.712.193 account registrati al mondo di gioco, sebbene sia possibile che molti di questi siano stati creati con i frequenti periodo di prova gratuita che si sono succeduti nei mesi scorsi.

In ogni caso, ulteriori informazioni sull'andamento di Star Citizen si possono trarre anche dalla visione del nuovo video riportato qui sopra. La "tavola rotonda settimanale" dedicata alla simulazione spaziale di Chris Roberts in questo caso è incentrata sugli alieni, che sono una presenza importante ovviamente all'interno di un universo simulato ampio come quello del gioco in questione.

Lo diciamo subito: nell'ora di video non si vede praticamente nulla del gioco, ma si assiste solo a una lunga discussione degli sviluppatori facenti parte del team dedicato al comparto narrativo su vari aspetti della costruzione dell'universo di Star Citizen, in particolare per quanto riguarda appunto la creazione delle razze aliene e le loro caratteristiche.

Il motivo del video è da ricercare anche nel fatto che oggi è considerata la "Alien Week" nel mondo di Star Citizen, ovvero il periodo che secondo la timeline fittizia del gioco corrisponde a quando l'umanità ha avuto il primo contatto con una delle razze aliene presenti, i Banu.

Nel frattempo, Star Citizen continua ad essere un progetto piuttosto controverso, con malumori che stanno sorgendo anche all'interno della community a causa dell'eccessiva lentezza dei lavori. Alla fine di aprile abbiamo inoltre parlato di Star Citizen Alpha 3.9: Locked Up and Loaded.