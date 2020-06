Horizon Forbidden West per PS5, vediamo l'illustrazione principale che potrebbe fare da copertina

Horizon Forbidden West è stato sicuramente uno dei titoli di maggiore importanza mostrati nel corso della presentazione di PS5, pertanto risulta di un certo interesse anche vedere quella che sembra essere la "key art" prevista per il nuovo gioco PS5, ovvero l'illustrazione che potrebbe fare da copertina.

Riportiamo dunque qui sotto l'illustrazione principale di Horizon Forbidden West, ovvero l'artwork che verosimilmente verrà utilizzato nella promozione del gioco e che potrebbe rappresentare anche la copertina del gioco, vista anche la sua particolare disposizione in verticale.

Si tratta di un'illustrazione, non di uno screenshot, che però mostra precisamente le caratteristiche del nuovo capitolo, con la nuova ambientazione incentrata sulla costa ovest degli Stati Uniti nel futuro distopico messo in scena dal gioco e una generale stilizzazione che richiama colori ed elementi grafici ricorrenti in questo secondo capitolo.

Horizon Forbidden West è stato annunciato e mostrato con un trailer nel corso della presentazione di PS5 e poi in nuove e spettacolari immagini, mentre tutte le prime informazioni disponibili o comunque raccolte in questi pochi giorni di distanza dall'annuncio potete ritrovarle nell'anteprima dedicata.

In Horizon Forbidden West ritroviamo la protagonista Aloy all'interno di una nuova ed epica avventura, questa volta evidentemente rivolta verso l'esplorazione della costa occidentale degli USA come nuove missione contro le minacce rappresentate dagli ibridi tra macchine e robot.