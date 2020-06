Horizon Forbidden West, l'anteprima

La protagonista trova tracce evidenti dell'infezione in una foresta ormai infestata, scoprendo che anche le bestie meccaniche vengono corrotte da questa sostanza, trasformandosi in qualcosa di ancora più terribile rispetto ai precedenti fenomeni di Corruzione.

Non sono infatti le Macchine a rappresentare la minaccia con cui avremo a che fare nel nuovo capitolo, bensì una misteriosa piaga rossa che apparentemente infetta le piante e uccide gli animali, andando così a compromette le risorse fondamentali per la vita degli esseri umani.

Tornando alla narrazione, esattamente nel momento in cui si ha il sentore che qualcosa non va Aloy irrompe sulla scena in groppa a un Corsiero, con l'immancabile Focus fissato all'orecchio destro e l'espressione di chi è consapevole del grave pericolo che incombe sull'intero pianeta.

Narrato dalla voce di Ashly Burch, interprete originale di Aloy, il video parte con un'introduzione che fa il punto sullo scenario post-apocalittico della serie targata Guerrilla Games, un'ambientazione futuristica in cui il mondo è stato "resettato" in seguito a un evento catastrofico, segnando un ritorno alla natura e alle tribù ma anche la misteriosa comparsa delle Macchine.

Novità

L'esplorazione avrà un peso specifico superiore in Horizon Forbidden West rispetto a Zero Dawn, del resto il nome stesso del gioco fa pensare a un viaggio verso terre inesplorate e proibite, appunto, dove in teoria Aloy dovrebbe trovare una risposta alle sue speranze.

Nel trailer vengono mostrate alcune impressionanti sezioni subacquee che ci conducono alla scoperta di antiche strutture sommerse, presso cui eventualmente riattivare dispositivi appartenenti al mondo precedente. Un esempio è l'ologramma del drago, che compare quando la ragazza entra in contatto con alcuni ideogrammi.

Si vedono inoltre ampie distese sabbiose e montagne innevate da scalare, probabilmente attingendo a meccaniche platform molto più sfaccettate che in passato e dunque vicine alle esperienze proposte da titoli come Shadow of the Tomb Raider e Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Rimane l'incognita del volo: sarà possibile effettuare l'Overridde su bestie meccaniche alate e cavalcare anche loro, sorvolando rapidamente gli scenari senza perdita di dettaglio grafico grazie alla velocità dell'SSD di PS5? Se vogliamo trovare il proverbiale pelo nell'uovo, la presentazione non rivela questi aspetti quando invece avrebbe dovuto enfatizzarli.

Verso la fine del video si nota il ritorno del personaggio interpretato da Lance Reddick e l'arrivo di una tribù a quanto pare in grado di sfruttare la misteriosa piaga a proprio vantaggio, potenziando a dismisura le Macchine e introducendone di nuove, come l'enorme Mammoth che incede minaccioso negli istanti conclusivi della presentazione e lancia idealmente una sfida ad Aloy, che prontamente tende l'arco per combattere.