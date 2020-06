Assembla che ti Passa #252

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Il futuro si avvicina, le nuove console scaldano i motori e il PC da gioco promette ulteriori passi in avanti per illuminazione, upscaling e altre applicazioni dell'intelligenza artificiale che si sta evolvendo per poter aiutare gli sviluppatori nella creazione di mondi realistici con tempi di sviluppo ridotti e spese contenute. Ma oltre alle reti GAN si parla anche di deep learning applicato all'intelligenza artificiale, con una potenziale rivoluzione all'orizzonte nel rapporto ludico tra uomo e macchina. Per questo, però, ci vorrà ancora un bel po'. Potremmo invece essere più vicini di quanto pensiamo a un salto nella generazione procedurale non più limitata alle sole mappe, ma estesa a personaggi e persino alla narrazione di fondo, come visto in applicazioni ancora sperimentali ma comunque sorprendenti come AI Dungeon. Anche senza scomodare l'IA, comunque, i tool di sviluppo e le librerie di nuova generazione continuano a migliorare combinando un maggior accesso alle risorse hardware con funzionalità sempre più avanzate e accessibili che consentono di realizzare modelli partendo da set di fotografie, di applicare un materiale con un click e ricorrere a sistemi di illuminazione dinamici che risparmiano parecchio lavoro aumentando comunque la resa estetica. Inoltre l'arsenale degli sviluppatori si è arricchito con il DLSS 2.0, il vero punto di partenza di un'era in cui un upscaling di qualità mai vista prima può essere usato per liberare risorse hardware, garantendo la combinazione tra 4K e passi in avanti netti in quanto a mole poligonale, fisica e, speriamo, dinamiche di gioco.

Ma per quanto i tool di sviluppo e l'ottimizzazione stiano compiendo passi da gigante, tanto da consentire un'illuminazione completamente dinamica anche senza ray tracing con il nuovo Unreal Engine 5, la potenza bruta resta una determinante fondamentale per GPU che sono chiamate a raggiungere framerate sempre più elevati in ambienti sempre più grandi, facendosi al contempo perdonare un salto non certo imperioso tra la generazione grafica precedente e quella attuale. NVIDIA ha infatti puntato sulle tecnologie accessorie, aggiuntando un po' il tiro in un secondo momento con le versioni Super delle RTX 3000, mentre con NAVI AMD è addirittura tornata indietro rispetto alla Radeon VII in termini di potenza massima, puntando direttamente alla fascia medio-alta e alla convenienza. Ma con l'arrivo delle nuove GPU si parla di salti netti per entrambe le compagnie, almeno stando a promesse e indiscrezioni. Per le GeForce parliamo probabilmente di qualcosa in meno del salto imperioso di Pascal su Maxwell, ma secondo le ultime e più credibili indiscrezioni siamo nell'ordine di un incremento di potenza del 40/50%, con picchi più alti nei titoli ottimizzati.

Possiamo quindi aspettarci una 3080 in grado di digerire il 4k nella maggior parte dei giochi e una 3080 ti capace di garantire framerate sostenuti anche con i titoli di prossima generazione, escludendo ovviamente il ray tracing da compensare inevitabilmente con il DLSS, salvo enormi sorprese nell'ottimizzazione o nel numero di core dedicati nelle nuove schede. Di sicuro, sia chiaro, non c'è ancora nulla, ma siamo portati a credere in un salto di potenza importante e non solo in seguito alle promesse di NVIDIA. La comparsa delle immagini di una presunta GeForce RTX di fascia alta ha rivelato l'utilizzo di un costoso dissipatore da 150 euro la cui esistenza è stata confermata dalle fotografie dei radiatori smontati e dalla decisione di NVIDIA di indagare presso Foxconn e BYD, due partner costruttori, confermando l'autenticità del leak. Potrebbe trattarsi comunque di prototipi, ma la decisione di sperimentare una soluzione da 150 dollari, dotata di una ventola e di un radiatore anche sul lato del backplate, ci lascia pensare che i rumor sui consumi elevati sulle tre soluzioni di punta della nuova serie, quelle che dovrebbero montare il dissipatore di lusso, possano essere decisamente veritieri. Per le presunte GeForce RTX 3080 e 3080 Ti si parla infatti di 320W di TGP, parecchi considerando il passaggio a transisor a 7 nanometri, e per la GeForce RTX 3090 si parla addirittura di un consumo totale di 350W, nonostante l'utilizzo della stessa GPU GA102 delle soluzioni inferiori.

Ma queste dovrebbero accontentarsi di 10 e 11 GB di memoria a differenza della misteriosa ammiraglia che, stando alle indiscrezioni in cui viene chiamata GeForce RTX 3090, potrebbe arrivare a 24GB di GDDR6 a 21GBP, a 2500MHz di frequenza e a prestazioni complessive superiori a quelle di una RTX 2080 Ti di un minimo del 60% e di un massimo del 90%. Un abisso per una soluzione che ha tutta l'aria di essere una scheda in stile Titan, con tanto di connettività NVLink per le configurazioni multi-GPU, destinata quindi a costare cifre importanti. In ogni caso sembra confermare un salto imponente rispetto al passato e potrebbe rivelarsi ancora più lungo. Le nuove indiscrezioni parlano infatti di un miglioramento del 10-15% rispetto ai primi test ed è un possibile segno di un lavoro in divenire su un nuovo processo produttivo che potrebbe essere sfruttato ancora più a fondo prima dell'arrivo delle nuove GeForce, in arrivo a settembre forse in anticipo sulle nuove AMD NAVI 2X che potrebbero risultare effettivamente disponibili nel mese di ottobre.