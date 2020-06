PS5, per Jim Ryan il suo design è coraggioso, audace, e rivolto al futuro

Jim Ryan ha spiegato la filosofia dietro al particolare design di PS5, pensato come coraggioso, audace, e rivolto al futuro. Il presidente della divisione PlayStation ha toccato l'argomento ai microfoni di CNET, cui ha dichiarato:

"Volevamo fare qualcosa che fosse coraggioso e audace. Qualcosa che guardasse in avanti, verso il futuro. Qualcosa per il 2020. Il design di PS5 è pensato per dimostrare quanto Sony creda che la sua tecnologia interna e i giochi che ci gireranno sono belli come ciò che si vede da fuori."

In effetti il salto rispetto alle console precedenti è davvero notevole e in tanti sono rimasti stupiti di fronte alla presentazione di PS5, mentre altri l'hanno subito trasformata in un meme.

Ryan ha proseguito affermando che PS5 è stata pensata anche come un bell'oggetto di arredamento per salotti e affini. Ricordate che è anche bella grossa, quindi cercate di farle spazio sui vostri mobili per ospitarla. Comunque sia ne varrà la pena, per giocare a titoli quali il remake di Demon's Souls, Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.