PlayStation Store: Shantae and the Seven Sirens e Project Warlock

Sono inoltre degni di nota la Deluxe Edition di Arizona Sunshine ( 44,99 euro ), l'ottimo sparatutto in realtà virtuale per PlayStation VR sviluppato da Vertigo Games, che in questa edizione include anche le due espansioni single player Dead Man e The Damned; e il pacchetto Swamps of Corsus di Remnant: From the Ashes ( 49,99 euro ), anche questa un'edizione completa che oltre al gioco base offre appunto il contenuto extra Swamps of Corsus.

L'ultimo aggiornamento del PlayStation Store è stato senz'altro messo in ombra dall'evento di presentazione di PS5, ma ciò nonostante include alcuni titoli di discreto interesse, fra cui Shantae and the Seven Sirens , l'ultimo episodio della serie targata WayForward Technologies, e lo sparatutto retrò Project Warlock .

Shantae and the Seven Sirens

A distanza di alcuni mesi dalla demo in esclusiva per Apple Arcade, Shantae and the Seven Sirens (29,99 euro) ha finalmente fatto il proprio debutto su PS4 con la versione completa dell'ultima avventura della scaltra mezza-genio dai capelli viola, alle prese con una nuova minaccia da affrontare per salvare il mondo.

Come da tradizione per la serie, la protagonista si trova a esplorare ampie ambientazioni in stile metroidvania, con sezioni inizialmente bloccate a meno di non disporre di determinate abilità, e ad affrontare una miriade di nemici più o meno potenti nonché gli immancabili, enormi boss che segnano il completamento di un livello.

A differenza dei capitoli precedenti, le trasformazioni di Shantae sono state contestualizzate e rese più immediate: basta premere uno dei tasti dorsali del controller per acquisire la forma necessaria per superare un determinato ostacolo, senza i simpatici balletti che caratterizzano da sempre il personaggio. Una semplificazione che nella realtà dei fatti non rivoluziona l'esperienza, percepita come il più classico dei more of the same.

Per fortuna la base di partenza è solida: al netto di una evidente mancanza di novità sostanziali, Shantae and the Seven Sirens si pone come un episodio divertente e discretamente impegnativo, ideale sia per i fan del franchise che per i novizi alle prime armi con la simpatica mezzo-genio e i suoi tanti amici, uno più particolare dell'altro.