PS5, l'originale design ha già scatenato la guerra dei meme

Appena ieri sera è stato presentato il peculiare design di PS5, si è scatenata sui social l'inevitabile guerra dei meme, con centinaia di immagini tese a sottolineare la somiglianza della nuova console di Sony con i più disparati oggetti.

Il paragone più diffuso, quello cioè che ha preso immediatamente piede, è con il design di alcuni router, in particolare quelli di Netgear, che presentano lo stesso stile: nucleo centrale scuro con rivestimento bianco. Alcuni per sottolineare la cosa hanno anche messo delle antennine a PS5.

Molto amata anche la similitudine con alcuni ventilatori e condizionatori portatili, effettivamente notevole, che ci lascia ben sperare per il sistema di raffreddamento della console, dopo il dramma avuto con PS4 e le sue ventole rumorosissime.

Alcuni hanno colto l'occasione per far notare come PS5 sia più grossa della già corposa Xbox Series X, mentre altri hanno trasformato la nuova console di Sony in un capo di abbigliamento, mettendola addirittura in testa a Papa Francesco.

Immaginiamo che nelle prossime ore vedremo ancora migliaia di meme spuntare sui vari Reddit e Twitter. Se vogliamo è il segno che il design di PS5 ha già colpito nel segno, a suo modo.

