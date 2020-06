Paradise Lost, l'avventura annunciata per PS5, Xbox Series X e PC si mostra in un video gameplay

Paradise Lost è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay in occasione delle varie presentazioni attualmente in corso, in questo caso per quanto riguarda la versione PC ma il gioco dovrebbe essere previsto anche per le piattaforme next gen, ovvero PS5 e Xbox Series X.

Annunciato a maggio per PS5, Xbox Series X e PC, Paradise Lost si presenta come un'interessante avventura in soggettiva caratterizzata da un'ambientazione particolare: si tratta infatti di una sorta di Europa distopica nella quale la Seconda Guerra Mondiale non si è conclusa ed è proseguita fino alle estreme conseguenze.

In questa realtà alternativa, le forze naziste non si sono arrese e in un atto finale di reazione hanno bombardato con armi nucleari gli stessi territori dell'Europa centrale, dalla Germania alla Polonia.

Paradise Lost, di cui è da capire l'eventuale collegamento con il poema omonimo di John Milton, è in sviluppo presso il team PolyAmorous e a quanto pare è una sorta di gioco in soggettiva ambientazione in questo mondo distrutto dalla guerra, in particolare nella Polonia stremata dopo decenni di occupazione nazista e distrutta dall'attacco nucleare.

In tutto questo, sembra che ci sia ancora qualcuno che cerca di opporre resistenza e continua a combattere contro "il male". A dire il vero anche questo nuovo trailer pubblicato non consente di capire chiaramente come sia strutturato il gioco, ma offre un'altra visione delle particolari ambientazioni che lo caratterizzano, in questo caso a quanto pare proprio tratte dal gameplay vero e proprio, almeno per quanto si evince dall'inquadratura in soggettiva. Si tratta, in ogni caso, solo di una carrellata tra gli scenari, in attesa di scoprire di più su questo Paradise Lost.

L'uscita al momento è prevista per il 2020 per quanto riguarda la versione PC, l'unica che viene menzionata nel nuovo trailer.