Paradise Lost per PS5, Xbox Series X e PC annunciato con un trailer e prime immagini

Paradise Lost è un nuovo e interessante progetto annunciato in queste ore dal team polacco PolyAmorous e destinato a PC e piattaforme next gen, ovvero PS5 e Xbox Series X, presentato con un trailer cinematico e le prime immagini.

Del gioco di per sé non si sa ancora molto, ma i primi materiali e il sito ufficiale del gioco tratteggiano già un'ambientazione piuttosto interessante: si tratta di una sorta di Europa distopica nella quale la Seconda Guerra Mondiale non si è conclusa ed è proseguita fino alle estreme conseguenze.

Come riporta la voce narrante del trailer, che riprende una sorta di dispaccio radiofonico, le forze naziste non si sono arrese e in un atto finale di reazione hanno bombardato con armi nucleari gli stessi territori dell'Europa centrale, dalla Germania alla Polonia.

Non è facile capire di cosa si tratti ma anche dalle prime immagini sembra che Paradise Lost, di cui è da capire l'eventuale collegamento con il poema omonimo di John Milton, sia una sorta di gioco in soggettiva che presenta un'ambientazione distrutta dalla guerra, in particolare una Polonia stremata dopo decenni di occupazione nazista e ulteriormente distrutta dall'attacco nucleare.

Tuttavia, in tutta la distruzione dell'inverno nucleare caduto sull'Europa, sembra che ci sia ancora qualcuno che cerca di opporre resistenza e combattere contro "il male". A questo punto attendiamo di saperne di più: sicuramente l'ambientazione di Paradise Lost sembra interessante e a catturare l'attenzione è soprattutto il fatto che sia un gioco ufficialmente annunciato per PS5 e Xbox Series X, andando dunque ad affiancarsi ai pochi altri titoli third party annunciati esclusivamente per tali piattaforme (e PC) come Godfall, Scorn e The Medium, per dirne alcuni.