Horizon Forbidden West si mostra in nuove e spettacolari immagini

Horizon Forbidden West su PS5 è stato sicuramente uno dei giochi principali presentati durante l'evento di ieri sera e oggi possiamo dare un'altra occhiata più approfondita alla nuova produzione Guerrilla grazie alle prime immagini ufficiali.

Dopo il trailer di presentazione pubblicato ieri sera, vediamo dunque una bella carrellata di screenshot sul nuovo capitolo della serie Guerrilla, che promette di far tornare Aloy in azione nel migliore dei modi, con la potenza della nuova piattaforme next gen di Sony.

Il trailer ha mostrato soprattutto gli scorci sulle nuove ambientazioni che la protagonista si troverà ad esplorare in questo nuovo capitolo, in attesa di avere ulteriori informazioni sulla storia del gioco. Tra gli elementi di maggiore interesse sembra esserci una certa insistenza sugli scenari marini, tra nuove ambientazioni costiere e soprattutto delle vere e proprie immersioni subacquee.

Dovrebbe comunque trattarsi di un seguito diretto della storia del primo capitolo, con Aloy impegnata nel suo viaggio verso l'ovest all'interno di un'America post-apocalittica dove la natura ha ripreso il sopravvento dopo la catastrofe e dove gli ibridi animali/macchine dominano il territorio.

Tra le novità emergono ulteriori situazioni di gioco e forse meccaniche aggiuntive. L'elemento di maggiore distinzione sembra essere proprio la possibilità di esplorare le profondità marine, anch'esse ospitanti antiche rovine della vecchia civiltà, con vere e proprie città sommerse.

Non c'è ancora alcuna data né periodo di uscita per Horizon Forbidden Forest, intanto possiamo dunque prepararci con le nuove immagini. Nel frattempo, ricordiamo che è in arrivo Horizon Zero Dawn: Complete Edition per PC.