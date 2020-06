Call of Duty: Warzone Stagione 4, tutte le Skin del Pass Battaglia in queste immagini

La Stagione 4 di Call of Duty: Warzone è finalmente arrivata, dopo tutti i posticipi e i ritardi dovuti alle proteste americane. Va da sé che la nuova stagione ha portato all'interno del titolo anche un Pass Battaglia inedito, all'interno del quale i giocatori potranno sbloccare pian piano Skin, costumi, progetti per le armi, e tanti altri oggetti cosmetici. In questo rapido articolo vi mostreremo tutte le nuove skin.

I colleghi di Forbes ritengono che le nuove skin non siano all'altezza di quelle della stagione precedente, anche per il fatto che è difficile trovare idee originali in un titolo incentrato sul fotorealismo. Quanto si può variare un oggetto cosmetico che ha per soggetto un soldato, prima che smetta di sembrare davvero un soldato? Ad ogni modo, il nuovo pass battaglia della Stagione 4 rende omaggio ai Lagunari dell'esercito italiano, lo sapevate? Passiamo dunque alle skin, nelle loro immagini.

Il Capitano (The Captain), una skin base garantita con l'acquisto del Pass Battaglia di Call of Duty: Warzone, Stagione 4. Price, sei tu?

Cascade, altra skin garantita immediatamente, una volta effettuato l'acquisto.

Urzikstan SSG I (Livello 10 del Pass Battaglia).

Wind River (Livello 20 del Pass Battaglia).

USMC Raider I (Livello 30 del Pass Battaglia)

Counter Point (Livello 40 del Pass Battaglia)

Lagunari I (Livello 50 del Pass Battaglia)

Surreptitious (Livello 60 del Pass Battaglia)

Russian FGF I (Livello 70 del Pass Battaglia)

Trooper (Livello 80 del Pass Battaglia)

Killswitch (Livello 90 del Pass Battaglia)

Nightfall (Livello 100 del Pass Battaglia)