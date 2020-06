Spider-Man: Miles Morales, anteprima

Lo Spider-Man di Insomniac è uno dei titoli più controversi nella libreria esclusiva di PlayStation 4, e non perché non sia un buon gioco, dato che lo è, ma perché la sua natura profondamente derivativa non lo classifica esattamente come un acquisto imprescindibile, a meno che non si amino i titoli d'azione e, ovviamente, l'Uomo Ragno: in quest'ultimo caso, Marvel's Spider-Man diventa automaticamente uno dei videogiochi che ogni fan della Marvel dovrebbe provare almeno una volta nella vita, fedele com'è allo spirito del fumetto ideato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1962. Ieri Sony ci ha sorpreso con un breve trailer di Spider-Man: Miles Morales , che arriverà su PlayStation 5 a fine anno. Eravamo tutti convinti di trovarci di fronte a un sequel, se non addirittura uno spin-off, e poi Sony ci ha spezzato il cuore con l'amara verità: è una specie di remastered.

Chi è Miles Morales?

Creato nel 2011 da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli per il numero 4 di Ultimate Fallout, l'adolescente afroamericano Miles Morales è diventato in pochissimo tempo uno dei personaggi più amati nella Casa delle Idee. Nei fumetti, Miles - che ha ottenuto anch'egli i suoi super poteri dal morso di un ragno - sostituisce Peter Parker dopo la morte di quest'ultimo come Uomo Ragno della linea editoriale meglio nota come Ultimate. Oggi Miles, che nel corso degli anni ne ha viste di cotte e di crude, esiste insieme al Peter Parker classico nel nuovo universo Marvel nato dopo la miniserie Secret Wars che ha effettivamente cancellato numerose realtà parallele, fondendole in una sola. Miles è poi diventato ancora più famoso grazie al pluripremiato lungometraggio Spider-Man: Un altro universo, in cui indossava i panni del protagonista. Non è solo l'etnia a distinguere i due eroi: i poteri di Miles comprendono la capacità di diventare praticamente invisibile e di proiettare una scarica energetica paralizzante dalle punte delle dita.

Nel videogioco di Insomniac uscito qualche anno fa, Miles è il figlio di Jefferson Davis, un poliziotto che aiuta l'Uomo Ragno a sventare un attacco dei malviventi chiamati Demoni. Peter aiuta Miles a superare un difficile lutto e lo invita a fare volontariato nel F.E.A.S.T. di zia May. Alla fine del gioco, Miles confida a Peter di essere stato morso da un ragno geneticamente modificato della Oscorp e di aver acquisito vari poteri: l'Uomo Ragno decide quindi di rivelargli la sua identità segreta e di aiutarlo a diventare un supereroe. Spider-Man: Miles Morales presumibilmente si concentrerà sui primi passi del protagonista, tant'è che nel trailer Peter ripete le parole di suo padre Jefferson: "I veri eroi non si arrendono mai". Sulle note di On my own, il trailer ci mostra quindi Miles volteggiare sopra una New York ancora più bella di quella che abbiamo salvato nel 2018 su PlayStation 4.