Spider-Man: Miles Morales è un'espansione standalone alla Uncharted: L'Eredità Perduta

Spider-Man: Miles Morales sarà un'espansione standalone, sulla falsariga di Uncharted: L'Eredità Perduta: lo ha confermato Insomniac Games con un post pubblicato su Twitter.

Annunciato durante la presentazione Sony, Spider-Man: Miles Morales per PS5 è sembrato sulle prime un vero e proprio sequel, poi si è diffusa la voce che fosse una remaster del gioco per PS4 con una campagna inedita dedicata appunto a Miles Morales.

Insomma, la comunicazione di Sony non è stata chiarissima al riguardo, ed è per questo che il team di sviluppo è dovuto intervenire per far luce sulla questione, scrivendo che Spider-Man: Miles Morales sarà "un gioco standalone" e che ulteriori dettagli verranno rivelati più avanti.

Si è espresso al riguardo anche Jason Schreier, che ha confermato come la produzione sarà simile per ampiezza a Uncharted: L'Eredità Perduta. Parliamo dunque di un'avventura inedita che condivide le ambientazioni di Marvel's Spider-Man per coinvolgerci in una nuova campagna.

Quali saranno esattamente le novità introdotte per l'occasione? Come detto, bisognerà attendere per saperlo.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales is the next adventure in the Marvel's Spider-Man universe. We will reveal more about this standalone game at a future date. #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/GOTAvNhUaF — Insomniac Games (@insomniacgames) June 12, 2020