Call of Duty: Warzone, rimossi tutti i veicoli dalla modalità in singolo?

Tutti i giocatori che nella giornata di oggi hanno avviato Call of Duty: Warzone hanno dovuto fare i conti con un'amara sorpresa: l'assenza dei veicoli. Che a quanto pare, proprio in occasione del lancio della Stagione 4, sono stati rimossi all'improvviso e senza alcuna spiegazione dalla modalità in singolo. Cosa sta succedendo, dunque?

I primi avvisi arrivano dagli utenti di Reddit. "Hanno rimosso tutti i veicoli dalla modalità in singolo". Si intuisce come la decisione non sia stata particolarmente apprezzata: "era già una modalità dominata dai camper. Speriamo cambino idea il più in fretta possibile (riferimento agli sviluppatori di Activision, NDR)". I veicoli erano particolarmente apprezzati per compiere azioni tanto spericolate quanto inutili, come ricorderete.

Difatti sembra che proprio il camperare degli utenti sia uno dei principali problemi delle modalità in solitaria di Call of Duty: Warzone. I veicoli comportavano anche dei rischi: si finiva spesso e volentieri vittima di armi da fuoco, anche perché la propria posizione era immediatamente resa nota ai nemici; ma almeno veniva incentivata la mobilità sulla mappa di gioco, oltre ad un approccio più "aggressivo".

Gli sviluppatori nel momento in cui scriviamo non hanno fornito commenti di alcun tipo. Ma difficilmente si tratta di un errore: i veicoli sono proprio stati eliminati dalle modalità in singolo di Call of Duty: Warzone. Solo per il momento? Oppure è una decisione pianificata sul lungo periodo? Monitoreremo la situazione e torneremo ad aggiornarvi non appena possibile.