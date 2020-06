Deathloop girerà a 4K e 60 fps su PS5, nuovi dettagli da Arkane Studios

Deathloop girerà a 4K e 60 fps su PS5: lo hanno rivelato gli sviluppatori di Arkane Studios, fornendo ulteriori dettagli sul gioco, che sarà disponibile in concomitanza con la nuova console Sony.

Presentato ieri sera come esclusiva console su PS5, Deathloop approderà fin da subito anche su PC ma sfrutterà le peculiarità di PlayStation 5, come ad esempio il feedback aptico del controller DualSense.

"Dopo Dishonored 2 e Dishonored: La Morte dell'Esterno, volevamo sperimentare qualcosa di diverso", ha dichiarato il game director Dinga Bakaba. "Un gioco più intimo, focalizzato su di un'unica grande idea, un unico luogo, un'unica sfida."

La storia di Deathloop ruota attorno a due assassini sovrannaturali imprigionati in un conflitto eterno, un loop temporale che li vede affrontarsi ogni giorno finché uno dei due capisce come interrompere il ciclo. Il problema è che la sua rivale non vuole uscirne.

La cosa interessante è che entrambi i personaggi saranno giocabili: nella campagna controlleremo Colt, l'assassino che vuole fuggire dalla prigione temporale, ma nel multiplayer potremo vestire i panni della sua nemica Julianna e invadere le partite di altri utenti.