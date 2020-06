Gran Turismo 7 su PS5, prime immagini per il nuovo capitolo della serie Polyphony

Gran Turismo 7 si è infine mostrato su PS5 all'evento di presentazione di ieri, confermando dunque le numerose voci di corridoio al riguardo che si sono susseguite fino a poche ore dal video, dimostrando come Polyphony Digital stia lavorando al nuovo capitolo che arriverà sulla next gen Sony e facendolo vedere anche con le prime immagini.

Gli screenshot, visibili nella galleria qui sotto, sono sostanzialmente tratti dal trailer di presentazione andato in scena ieri, dunque non mostrano elementi nuovi ma consentono di apprezzare più nel dettaglio il livello raggiunto dalla grafica in Gran Turismo 7 su PS5, in particolare per quanto riguarda l'incremento di effetti, riflessi e dettagli vari.

In attesa di dettagli tecnici più precisi, possiamo comunque immaginare che i numerosi riflessi e gli effetti di illuminazione e ombre particolarmente avanzati siano frutto dell'applicazione del ray tracing, anche se l'engine interno di Polyphony Digital ha già dimostrato di saper gestire questi aspetti con grandi risultati già su PS4, dunque non ci aspettavamo nulla di meno sulla piattaforma next gen.

C'è probabilmente ancora un po' di sviluppo da considerare, visto che non abbiamo ancora una finestra temporale per il lancio di Gran Turismo 7 e sappiamo bene quali siano i tempi solitamente utilizzati dal team in questione per portare a termine i lavori, dunque ci sarà spazio forse anche per ulteriori evoluzioni sul fronte tecnico.

In ogni caso, già così Gran Turismo 7 si dimostra decisamente spettacolare. Nel frattempo, prosegue anche il supporto a Gran Turismo Sport, con il Red Bull Ring Masters presentato come nuovo format esport partito a maggio.