Il Cortocircuito, edizione straordinaria oggi alle 15.00: parleremo di PS5 e The Last of Us 2

Il Cortocircuito torna oggi con una nuova puntata, una vera e propria edizione straordinaria che andrà in onda dalle 15.00 alle 16.30, rigorosamente in diretta, novanta minuti per parlare di tutte le numerose novità emerse tra ieri sera e stamattina, concentrandoci ovviamente sui due elementi di spicco.

Gli argomenti del giorno sono infatti questi:

THE LAST OF US 2

Redazioni disgiunte per un giudizio univoco

PLAYSTATION 5

Una conferenza concreta, ma il design?

Due argomenti veramente di grosso calibro per una puntata molto speciale, che arriva peraltro dopo la lunga maratona in diretta che ha attraversato tutta la giornata di ieri compresa la presentazione di PS5 e l'immediato post-evento.

Oltre a tutto quello che può emergere dall'iniezione di next gen da parte di Sony ieri sera, bisogna anche discutere della generazione attuale, che con The Last of Us 2 sembra aver raggiunto l'apice assoluto, a giudicare anche dai voti internazionali e ovviamente dalla recensione da parte di Francesco Serino.

A condurre la puntata troveremo Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani, ma non mancheranno alcuni ospiti speciali! In particolare, la puntata avrà 2 ospiti per tutta la durata: Luca Liguori, caporedattore di Movieplayer e Simone Di Gregorio, redattore games di LegaNerd.

Potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale de Il Cortocircuito, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni audio che faremo ascoltare durante la puntata.