PS5: l'edizione solo digitale dovuta a quelli che non comprano più copie fisiche

Jim Ryan, il presidente di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato ai microfoni della BBC com'è nata l'idea di un'edizione di PS5 solo digitale. La risposta è quantomai scontata: ci sono moltissimi giocatori che non acquistano più giochi in formato fisico e che, quindi, non hanno bisogno del lettore ottico.

"Molti dei nostri clienti acquistano ormai solo in digitale. Abbiamo fatto ciò che facciamo normalmente, ossia abbiamo dato la possibilità di scegliere." A quel punto il giornalista a chiesto a Ryan se, come avvenne con l'edizione solo digitale di Xbox One S, il prezzo della PS5 solo digitale sarà inferiore a quello dell'edizione standard. Ryan purtroppo non ha risposto alla domanda, affermando che non è il momento giusto per parlare dell'argomento.

Stando a quanto riportato in passato, produrre un'unità di PS5 costa circa 450 dollari, quindi secondo gli analisti il prezzo non potrà essere inferiore ai 500 dollari, anche se sono circolate delle voci che vorrebbero il prezzo fissato a 600 dollari.

Il giornalista della BBC ha quindi chiesto a Ryan se il COVID-19 abbia avuto un impatto su PS5. Ryan ha risposto che il business dei videogiochi è uno dei più resistenti nei momenti di recessione, aggiungendo poi un'affermazione che fa un po' temere per il prezzo della console: "Credo che la situazione rafforzerà la nostra motivazione nel dare il giusto valore. E sottolineo la parola valore, non prezzo."