Spider-Man: Miles Morales è una remastered espansa, non un gioco nuovo

Spider-Man: Miles Morales per PS5 non è un gioco nuovo, ma una versione rimasterizzata ed espansa nei contenuti dello Spider-Man per PS4. A confermarlo è stata Sony stessa per voce di Simon Rutter, dirigente della divisione europea, che parlando con ai microfoni di The Telegraph ha svelato l'arcano.

Rutter ha parlato di miglioramenti sostanziali rispetto alla versione PS4, risalente al non lontano 2018: "Credo che si possa definire un'espazione e un miglioramento del titolo precedente. C'è l'elemento Miles Morales, che rappresenta l'espansione, ma ci sono anche dei grossi miglioramenti al gioco e al motore di gioco, ovviamente mirati a sfruttare le caratteristiche tecniche migliori di PS5."

Secondo Rutter per i giocatori sarà davvero interessante notare come giochi che sono loro già familiari possano migliorare grazie a PS5. Per noi sarebbe interessante anche capire se chi già possiede Spider-Man per PS4 potrà acquistare Spider-Man: Miles Morales a un prezzo ridotto, o se dovrà pagarlo di nuovo a prezzo pieno. In quest'ultimo caso, speriamo che i contenuti aggiuntivi giustifichino la spesa. D'altro canto stiamo parlando di uno dei titoli esclusivi di maggior successo di PS4, quindi con già una vastissima fanbase.

Per il resto vi ricordiamo che Spider-Man: Miles Morales sarà lanciato entro la fine del 2020, probabilmente come uno dei titoli che accompagneranno PS5 sul mercato.

[Aggiornamento] Per quelli che parlando di espansione stand alone, riportiamo la descrizione ufficiale del gioco letta sul PlayStation Blog:

La nuova avventura nell'universo di Spider-Man avrà come base Marvel's Spider Man e ne espanderà la trama tramite un'avventura del tutto nuova. I giocatori vivranno l'ascesa di Miles Morales man mano che impara a padroneggiare nuovi poteri per diventare la sua personalissima versione di Spider-Man.