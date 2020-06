PS5, Amazon smentisce il prezzo emerso nelle scorse ore: era un errore

Amazon ha smentito il prezzo di PS5 emerso nelle scorse ore da una pagina segnaposto di Amazon UK. La dichiarazione della compagnia è stata rilasciata ad IGN in via ufficiale. Quindi il costo per l'utente finale di PS5 torna in sospeso.

Amazon UK aveva svelato per PS5 un prezzo di 599,99 sterline (circa 700€) per i modelli con SSD da 1TB e da 2TB. In realtà il fatto che lo stesso prezzo fosse condiviso da entrambi i modelli aveva fatto sospettare che fosse inesatto, ma ora è arrivata la conferma ufficiale che elimina ogni dubbio.

Da notare che molti utenti, in particolare i fan più appassionati del marchio PlayStation, avevano preso stranamente bene il prezzo potenziale di PS5 di 700€, affermando che la qualità va pagata e che in fondo per altri oggetti elettronici, come gli smartphone, si arriva a spendere molto di più e con una maggiore frequenza.

In passato era emerso che il costo di produzione per unità di PS5 è di circa 450 dollari, cui va aggiunto il costo del Dual Sense, un controller con delle caratteristiche molto avanzate come i feedback aptici. Probabilmente è questo il motivo per cui molti non sono stati stupiti del prezzo praticato da Amazon UK.