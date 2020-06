PS5, Amazon UK svela il prezzo, scatenando il panico per quanto è alto

Amazon UK ha lanciato una pagina segnaposto di PS5 indicando un prezzo per la console decisamente elevato: 599 sterline, che da noi corrisponderebbero a circa 700€. Naturalmente sui social si è scatenato il panico.

Si parla del modello con SSD da 2TB, quindi teoricamente il più capiente, ma è comunque una cifra molto alta, soprattutto rispetto a quello che fu il prezzo di lancio di PS4 (399€) e a quelle che sono le aspettative del pubblico (o almeno di parte di esso).

Comunque sia potrebbe trattarsi di un errore, visto che in un'altra pagina segnaposto anche il modello con SSD da 1TB viene prezzato 599 sterline, cosa di fatto impossibile perché il modello meno capiente dovrebbe in realtà costare di meno (si spera almeno 100 sterline, quindi a noi circa 600€).

Che aggiungere? Speriamo davvero che non sia questo il prezzo di PS5, perché potrebbe rivelarsi un grosso deterrente all'acquisto per molti utenti e, oltretutto, lascerebbe a Microsoft un amplissimo margine di manovra per il prezzo di Xbox Series X. Del resto la console monta delle componenti davvero costose, come l'SSD super veloce, e anche il controller è stato completamente rinnovato con tecnologie più moderne, che sicuramente faranno salire un poco il prezzo. Voi quanto paghereste al massimo per una console di nuova generazione?

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP — Wario64 (@Wario64) June 10, 2020