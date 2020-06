PS5: l'evento di presentazione durerà ben due ore

L'evento di presentazione di PS5 durerà la bellezza di due ore, come svelato da Sony stessa nella community page di PS4. L'indicazione viene data chiaramente attivando il promemoria per far partire in automatico lo streaming al momento d'inizio, come potete vedere nell'immagine pubblicata in fondo alla notizia.

Possiamo quindi leggere: "Inizia l'11 giugno alle 3:00 pm (22:00 in Italia) / finisce l'11 giugno alle 5:00 pm (00:00 in Italia)." Si tratta di una durata ragguardevole, che promette molto in termini di informazioni svelate e giochi mostrati. In effetti due ore fitte di novità sulla next-gen sono davvero tante e non vediamo l'ora di assistere all'evento.

Se vi interessa conoscere tutti i rumor circolati fino a oggi sulla presentazione, leggete il nostro speciale dedicato scritto dall'inossidabile Tommaso Pugliese. Poche ore fa Amazon UK ha svelato anche il prezzo potenziale di PS5, facendo discutere non poco, visto che si tratta di una cifra ragguardevole.

Infine, noi della redazione seguiremo l'evento di presentazione di PS5 con una maratona ricca di ospiti, che inizierà la mattina e terminerà a notte inoltrata. Rimanete con noi tutta la giornata.