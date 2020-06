SnowRunner a più di un milione di giocatori, si festeggia con un aggiornamento gratuito

Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno annunciato che il simulatore di guida SnowRunner, seguito spirituale della serie Spintires, ha superato quota un milione di giocatori. Per festeggiare è stato lanciato un aggiornamento gratuito chiamato Rift, che include una quarta ambientazione di gioco nella regione siberiana della Penisola del Tajmyr, portando a 12 il numero di mappe del gioco base.

Si tratta di un ottimo risultato per un titolo considerato di nicchia, ma che pare abbia trovato un suo pubblico appassionato, disponibile a passare ore a combattere con il fango. In fondo alla notizia trovate un nuovo trailer dedicato a Rift, mentre vi ricordiamo che da venerdì 12 giugno SnowRunner sarà disponibile in versione fisica per PS4 e Xbox One (attualmente è disponibile solo in digitale). Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

Saber Interactive è al lavoro per realizzare i contenuti extra della Fase 1 di SnowRunner che verranno rilasciati nel corso di questa estate e che saranno inclusi nel DLC "Search & Recover" che sarà disponibile per i possessori del Season Pass o che potrà essere acquistato separatamente. Questo DLC includerà la Penisola di Kola (Russia), nuove missioni, skin, strumenti avanti per realizzare le mod, add-on per i veicoli e molto altro ancora.