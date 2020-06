Observer System Redux: un video mostra il gameplay next-gen a 4k 60fps

Bloober Team ha rilasciato un nuovo video di gameplay con quasi dieci minuti di Observer System Redux per PS5 e Xbox Series X, che consente di assaggiare un po' di gameplay next-gen a 4k 60fps. Il video, che trovate in testa alla notizia, è particolarmente interessante perché mostra non solo il gioco, ma anche le differenze con le versioni per le console di generazione attuale.

Quindi non solo Observer System Redux girerà a risoluzione maggiore e sarà più fluido sulle due nuove console, ma avrà anche un livello di dettaglio più elevato, un sistema d'illuminazione migliore e dei riflessi più belli. Inoltre ci saranno dei nuovi contenuti che espanderanno la storia, per la gioia di quelli che lo hanno già finito e non sono molto motivati a riprenderlo.

Observer System Redux è un'avventura horror cyberpunk la cui versione originale è stata lanciata nel 2017 su PC, Xbox One e PS4. Recentemente è arrivato anche su Nintendo Switch. Non è sicuramente il titolo graficamente più pesante del mondo, ma è una dimostrazione notevole di come anche gli studi medio piccoli potranno avvantaggiarsi della potenza di PS5 e Xbox Series X.