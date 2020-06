Dragon Ball Z, l'Androide C18 torna nel cosplay di gogetavegeth

Nuovo giorno, nuovo cosplay dedicato a manga, anime, serie TV, film, videogames e chi più ne ha più ne metta. Oggi 25 giugno 2020 l'Androide C18 torna in un costume davvero degno di nota dedicato a Dragon Ball Z, dunque ve lo riportiamo.

La cosplayer che ha realizzato questo lavoro dedicato ad Androide C18 non è nota, tuttavia conosciamo la pagina Instagram che lo ha ricondiviso: è gogetavegeth. Il lavoro in sé merita attenzione, perché è davvero fedelissimo al personaggio visto nel manga e anime di Akira Toriyama, non trovate? Anche l'interpretazione della ragazza sembra praticamente perfetta, e di cosplay di C18 ne abbiamo visti a sufficienza fino ad oggi.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del cosplay in questione, cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite commento in calce a questo articolo. Ma non prima di aver dato un'occhiata anche a tutti gli altri costumi e lavori che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni.