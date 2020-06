The Witcher 3, Triss Merigold protagonista del cosplay di volina_cosplay

D'accordo, d'accordo, questi sono i giorni di The Last of Us 2, la nuova esclusiva per PlayStation 4; ma mettiamolo per un momento in pausa e torniamo a parlare invece di The Witcher 3, che ha segnato la storia degli RPG open world. Stiamo per proporvi, nel primo pomeriggio di oggi domenica 21 giugno 2020, un nuovo cosplay dedicato alla bella Triss Merigold.

La cosplayer volina_cosplay, difatti, ha scelto proprio Triss Merigold di The Witcher 3 come protagonista del suo nuovo lavoro. Complessivamente il risultato non ci sembra affatto male, soprattutto nella realizzazione del costume in sé e nella scelta degli accessori; volina riesce a valorizzare uno dei personaggi più amati del franchise di CD Projekt, non trovate? Tra l'altro i cosplayer sembrano avere una predilezione per Triss, anche se di tanto in tanto concedono un po' di considerazione anche per i personaggi secondari come Shani.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del cosplay di Triss Merigold di oggi, potrete commentarlo nella sezione dedicata ai commenti. Ma prima vogliamo ricordarvi almeno tre dei costumi più recenti incentrati sul mondo dei videogiochi, e cioè: