Pokémon Spada e Scudo, avete il Pass Espansione sbagliato? Potrebbe esserci la soluzione

Avete comprato il Pass Espansione sbagliato di Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Finora Nintendo ha sempre detto che non poteva fare nulla per risolvere la situazione. Adesso, però, perlomeno negli USA sembra abbia trovato la soluzione. Ovvero la più ovvia: contattare il servizio di assistenza.

Sembra strano, ma finora Nintendo ha sempre detto di non poter far nulla nel caso in cui si sia comprare la versione sbagliata del Pass di Espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e di stare, quindi, molto attenti in fase di acquisto se non si vuole rischiare di spendere i soldi per niente.

Questo perché, diversamente da quanto si possa pensare, il Pass Espansione di Pokémon Spada e il Pass Espansione di Pokémon Scudo sono due DLC diversi. Contengono entrambi delle espansioni chiamate Isola Solitaria dell'Armatura e Le Terre innevate della corona con contenuti molto simili (questa è la recensione recensione del DLC di Pokémon Spada e Scudo, l'Isola Solitaria dell'Armatura) ma formalmente sull'eshop di Nintendo Switch sono trattati come contenuti molto diversi. Per questo si può rischiare di cadere in errore.

E se per qualche ragione prima questo sbaglio sembrava irrisolvibile, adesso, attraverso Twitter, la divisione americana lascia intendere che qualcosa si può fare per risolvere il problema. Cosa non ci è dato saperlo, bisogna contattare il servizio clienti e seguire le loro istruzioni. Al momento non sappiamo se anche la divisione europea applicherà la stessa politica, ma ci sembrerebbe strano il contrario.

Quindi, nel caso in cui abbiate fatto un simile errore, vi consigliamo di scrivere immediatamente al servizio clienti della grande N per capire cosa è possibile fare. Trovate tutti i contatti a questo indirizzo.

Avete bisogno di un simile intervento?