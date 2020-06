WindTre Estate: Unlimited Gaming e le novità in arrivo dal 22 giugno 2020

L'estate avanza, e nonostante le difficoltà del 2020 gli operatori italiani cercano di tenere il passo. In questo breve articolo vi parleremo delle iniziative che rientreranno all'interno di WindTre Estate, dedicate all'operatore arancione (di recente fusosi con Tre Italia, per dare vita a WindTre).

Tutte le novità in questione saranno disponibili a partire dalla giornata di domani, lunedì 22 giugno 2020. La prima - e potenzialmente la più interessante per i nostri lettori - è Unlimited Gaming: offrirà minuti illimitati, SMS altrettanto illimitati e infine GIGA illimitati al prezzo di 29,99 euro mensili, solo con Easy Pay. La scelta giusta per chi magari dovrà partire, e non vuole ritrovarsi a corto di chiamate, SMS o GIGA da utilizzare. Non solo: gli utenti potranno ottenere MotoGP20 a partire dal 29 giugno 2020, scegliendo la piattaforma di gioco preferita.

Sempre dal 22 giugno 2020 sarà disponibile WindTre Kids per i minori di 6 anni: offrirà 60 GIGA di internet a 9,99 euro al mese, inclusa l'app Papumba per 12 mesi (permette di apprendere nozioni di alfabetizzazione, matematica e molto altro). Il costo di attivazione previsto è di 9,99 euro invece dei soliti 49,99 euro, con i restanti 40 euro rateizzati in 24 rate da 1,70 euro.

Da ultimo torneranno disponibili alcune offerte pensate ad hoc per determinate tipologie di utenti: WindTre Junior, Junior+, WindTre Student e WindTre Senior per gli over 60.