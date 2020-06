Twitch, streamer bannato per aver messo il gatto nel microonde in live

Twitch ha bannato uno streamer per aver messo il suo gatto nel forno a microonde e aver rotto un telefono in live, tentando di ricaricarlo sempre con il microonde. Non stiamo parlando di uno streamer famoso, ma di un bambino che evidentemente non aveva di meglio da fare.

Il ragazzino è diventato famoso dopo che su reddit è stata pubblicata una clip dal titolo "Kid charges his phone to 100% in 2 seconds" in cui lo si vede compiere il gesto sconsiderato. La clip è molto breve visto che il telefono messo nel microonde era lo stesso apparecchio con cui stava registrando la live.

Alcuni si sono messi quindi a cercare altre clip del ragazzino, scoprendone una in cui ha messo il suo gatto nel microonde e chiuso la porta. Fortunatamente non lo ha acceso, seguendo i consigli dei commentatori, in preda a un'incredibile euforia.

Naturalmente sono stati in molti a commentare il fatto che a un ragazzino così piccolo sia stato permesso di fare streaming, oltre alla totale assenza dei genitori. Alcuni hanno anche avvisato l'associazione PETA, che difende i diritti degli animali, dell'accaduto. Comunque sia poche ore dopo l'emersione delle clip il canale è stato bannato a tempo indeterminato e tutte le clip sono state cancellate.

Speriamo che il nostro torni a tentare la carriera dello streamer quando avrà un po' più di sale in zucca... in effetti non ne serve nemmeno troppo.