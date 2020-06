Xbox Series X: versione personalizzata per Phil Spencer per i 30 anni in Microsoft

Pare che per festeggiare i trent'anni di carriera di Phil Spencer in Microsoft, la compagnia gli abbia inviato una versione personalizzata di Xbox Series X. Quantomeno un design personalizzato della console su di un grosso cartello di congratulazioni, che il capo della divisione Xbox ha esposto con fierezza in una foto. Sinceramente non sappiamo se esista una console vera e propria con quel design, anche se non sarebbe male.

Cosa c'è disegnato? Essenzialmente delle persone diverse tra loro, compresi dei diversamente abili. Si tratta del riconoscimento per aver reso Xbox un marchio inclusivo, sia a livello hardware, sia a livello di servizi. In effetti Microsoft è la compagnia che si occupa di videogiochi che più di tutti ha fatto passi in avanti verso l'inclusività totale, soprattutto negli ultimi anni.

Visto che siamo qua ne approfittiamo anche per fare i complimenti a Spencer per la sua lunga carriera all'interno della casa di Redmond. Non è da tutti di questi tempi resistere così a lungo all'interno di una singola compagnia, soprattutto in ambito tecnologico. A questo punto perché non festeggiare con l'attesissima presentazione dei giochi first party per Xbox Series X?