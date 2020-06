Xbox Series X: Microsoft sconvolgerà l’industria dei videogiochi con i suoi annunci di luglio

Microsoft vuole sconvolgere l'industria dei videogiochi con i suoi annunci di luglio legati a Xbox Series X, lasciando tutti a bocca aperta: Amazon, Google e finanche Sony. A dirlo è stato l'insider eastmen, considerato attendibile sulle cose che riguardano la casa di Redmond.

eastman ha iniziato il suo post commentando l'esistenza di Lockhart, la versione economica e, a quanto pare, solo digitale di Xbox Series X. Quindi è passato a illustrare a grandi linee gli annunci in arrivo, affermando che durante il suo evento Microsoft ne farà molti che lasceranno letteralmente di stucco l'intera industria.

eastman afferma di non sapere cosa sarà presentato, ma gli è stato detto che le lineup di lancio di Xbox, Xbox 360 e Xbox One combinate impallidiscono a confronto di quella di Xbox Series X. Microsoft ha investito moltissimo nello sviluppo e conta di ammortizzare i costi grazie alla sua strategia multipiattaforma, in particolare a Project Xcloud, su cui punta tantissimo come porta d'accesso al mondo mobile.

Attualmente in quel di Redmond si starebbe discutendo l'acquisizione di almeno altre cinque software house, tra le quali Warner Bros. Games, come del resto già riportato.

La strategia della compagnia, elaborata nel corso di anni e anni, avrà come momento culmine l'annuncio del prezzo di Xbox Series X, che a quanto pare dipenderà dalle mosse di Sony.

Microsoft non ha paura di andare in perdita e attualmente si sente com'era Netflix 6 o 7 anni fa, quando nessuno credeva al suo progetto. L'obiettivo, davvero ambizioso, è quello di lanciare almeno un gioco di Xbox Game Studios al mese. Si parla di giochi tripla A che spingano le persone a sottoscrivere e a mantenere i suoi servizi in abbonamento, in particolare l'Xbox Game Pass.

In questa strategia Xbox Lockhart sarà l'apparecchio chiave, perché rappresenterà la porta d'ingresso più economica ai contenuti di Xbox. Il suo prezzo dovrebbe essere molto basso e il piano generale è di rimpicciolirla con il tempo, rendendola grande come una Fire Stick di Amazon.

Naturalmente queste sono tutte informazioni non ufficiali, quindi prendetele con le dovute cautele. Comunque sia vi confessiamo che l'attesa è grande per gli annunci di Microsoft.