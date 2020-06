Google Stadia: abbassato il prezzo della Premiere Edition, The Elder Scrolls Online gratis

Google Stadia ha ottenuto il primo taglio di prezzo ufficiale, con la Premiere Edition che passa dai 129 euro iniziali agli attuali 99 euro, insieme all'aggiunta di The Elder Scrolls Online tra i giochi gratis destinati agli abbonati al servizio.

La Premiere Edition è la prima edizione di Stadia con tutto l'occorrente per giocare subito e presumibilmente nel migliore dei modi: contiene uno Stadia Controller e un Chromecast Ultra da collegare alla TV. Il prezzo è molto interessante soprattutto se si considera che un Chromecast Ultra da solo costa 79 euro come prezzo ufficiale e comunque a partire dai 65-70 euro anche cercando su altri store.

Tuttavia, il taglio di prezzo non è indolore: dal pacchetto iniziale è stato infatti rimosso il codice trimestrale per l'abbonamento a Google Stadia Pro e anche il Buddy Pass che consentiva di cedere un codice promozionale a un amico per provare il servizio gratuitamente per tre mesi.

Non sappiamo precisamente se la manovra di Google sia dettata dalla volontà di dare una svolta a numeri che potrebbero non essere esaltanti, visto che non abbiamo ancora informazioni precise sulla quantità di abbonati a Stadia ci sono attualmente.

Nel frattempo, in ogni caso, si espande ancora il pacchetto dei giochi gratis per gli abbonati, che ora comprende anche The Elder Scrolls Online Standard Edition, che potrà essere riscattato fino al 16 luglio 2020 (rimanendo comunque disponibile oltre tale data per chi l'ha riscattato e mantiene attivo l'abbonamento).

Sono stati annunciati pochi giorni fa anche i giochi gratis di luglio, oltre alla compatibilità Android totale.