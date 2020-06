The Witcher 3, Yennefer prende vita in questo bellissimo cosplay di saint_hysteria

Sabato pomeriggio: tempo di riposo, almeno per chi può permetterselo subito dopo pranzo. Per iniziare al meglio la seconda parte della giornata, non si può prescindere da un nuovo, bellissimo cosplay di Yennefer, una delle protagonista più amate di un videogioco altrettanto apprezzato dai giocatori: The Witcher 3.

Sì, proprio quel The Witcher 3 che arrivò sul mercato nel lontano maggio del 2015, e che a distanza di anni continua a pretendere per sé tutta l'attenzione. Il mondo dei cosplayer, come avrete capito, gli dedica ancora mole risorse. Come per la cosplayer saint_hysteria: nel suo lavoro, Yennefer di Vengerberg sembra prendere vita. Non solo per via dell'interpretazione e dei vestiti, che garantiscono credibilità al soggetto; ma anche per il contesto nel quale è inserito, un bosco autunnale. A completare il tutto la presenza del destriero nero, il preferito del personaggio.

Eccovi l'immagine del cosplay di Yennefer: naturalmente vogliamo sapere cosa ne pensate, potete usare la sezione dedicata ai commenti in proposito. E prima di salutarci vi ricordiamo anche qualche altro bel costume che potete ammirare sulle nostre pagine: