3D Aim Trainer aiuta a migliorare la mira su PUBG, COD e gli altri FPS Mobile

Negli ultimi anni i principali sparatutto disponibili su console e PC sono approdati anche su dispositivi mobile, soprattutto su smartphone Android, andando così a soddisfare l'esigenza di tantissimi giocatori che si dedicano ai propri titoli in mobilità. Basti pensare ai giochi più famosi attualmente disponibili su piattaforme mobile, come PUBG, Call of Duty: Mobile, Fortnite e via dicendo. Ma spesso allenare la mira a queste nuove situazioni non è facile: ed è qui che 3D Aim Trainer entra in gioco.

3D Aim Trainer è un'applicazione disponibile gratuitamente, potete scaricarla subito da Google Play Store. Fa esattamente quello che promette nel titolo: allena il giocatore da piattaforma mobile, così da migliorare la mira e permettergli di diventare più bravo e competitivo nei principali sparatutto online su mobile. Call of Duty: Mobile, PUBG, Fortnite, Free Fire e compagnia inizialmente possono mettere in difficoltà con il proprio sistema di mira e puntamento, basato sul touch screen.

L'offerta di 3D Aim Trainer, come vedrete anche nell'immagine qui di seguito riportata, è ben calibrata: permette di selezionare più test e allenamenti, calibrati poi in base alle proprie specifiche esigenze e organizzati in vari livelli di difficoltà. Opportuno, quindi, cominciare da "facile", per poi spostarsi verso prove più impegnative. L'applicazione supporta tutti i principali sistemi di mira, puntamento e fuoco attualmente in uso sui dispositivi mobile: ogni sviluppatore difatti sceglie il proprio, per il rispettivo videogioco. Non mancano, infine, opzioni per calibrare la sensitività o impostare il fuoco automatico.

A proposito di FPS Mobile: uno dei più importanti in circolazione, vale a dire Fortnite, ha deciso di fare marcia indietro e di tornare sul Google Play Store.