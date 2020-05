Borderlands 3, un cosplay di Amara semplicemente eccezionale

Borderlands 3 è un titolo ancora discretamente recente, dato che è approdato su PlayStation 4, Xbox One e PC lo scorso settembre 2019. Personaggi, mondo di gioco e lore hanno da subito fornito molto materiale agli appassionati, cosplayer inclusi. E proprio di cosplay torniamo a parlarvi oggi, con un lavoro dedicato ad Amara.

Può anche darsi che non conosciate l'Amara di Borderlands 3. Il personaggio in questione appartiene alla classe Sirena: "Dotata di potenti abilità da sirena, Amara è la paladina dei più deboli e una spaccaculi a tutto tondo. Le sue abilità d'azione le permettono di colpire il terreno per annichilire e scagliare lontani i nemici, afferrarli e immobilizzarli con giganteschi pugni eterei, oppure evocare e scagliare una proiezione astrale di se stessa che danneggia tutto quello che trova sulla sua strada". Lo stile è quello di Borderlands 3 che ben conoscete, del resto. Ora, prima di passare al cosplay ricordiamo con un'immagine com'è fatta questa letale ragazza.

Ciò premesso, passiamo al costume realizzato da Jayxz18, che su Reddit è attualmente a quota 19.600 upvote. E c'è un motivo, naturalmente: è semplicemente eccezionale, come stata per vedere. Non solo dal punto di vista degli accessori, del trucco, dei dettagli e del vestito utilizzato: è proprio l'interpretazione della cosplayer ad essere impeccabile. Guardare per credere: