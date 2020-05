Snowpiercer: recensione

Grazie all'incredibile successo di pubblico e critica di Parasite, che, lo scorso 9 febbraio, ha scritto la storia del cinema aggiudicandosi sia il premio Oscar al miglior film straniero sia quello come miglior film (portandosi a casa anche regia e sceneggiatura originale), il nome di Bong Joon-ho ora è noto in tutto il mondo. Fino a qualche anno fa però il regista sudcoreano era amato soprattutto dai cinefili più appassionati, che, in tempi non sospetti, cercavano le sue pellicole come un vecchio cowboy che setaccia i fiumi alla ricerca di pepite d'oro. Prima di Parasite, il titolo che ha reso più familiare Bong Joon-ho in Occidente è stato Snowpiercer: uscito nel 2013, è il suo esordio americano.



Ispirato alla graphic novel Le Transperceneige, di Jacques Lob e Jean-Michel Charlier, Snowpiercer è ambientato in un futuro post apocalittico, in cui il cambiamento climatico ha portato alla completa glaciazione del pianeta Terra. Per sopravvivere, la razza umana ha creato un treno che percorre in cerchio la circonferenza del pianeta grazie a un motore perpetuo. Composto solamente dal 1001 carrozze, il treno, che si chiama appunto Snowpiercer, contiene poche migliaia di esseri umani, suddivisi in prima, seconda e terza classe a seconda del costo del biglietto pagato per assicurarsi un posto. In coda ci sono invece tutte quelle persone che, pur non potendo permettersi di salire a bordo, lo hanno fatto con la forza: hanno avuto salva la vita, ma il prezzo da pagare è alto. Barrette di cibo di dubbia provenienza, divieto di riprodursi, nessuna cura sanitaria, igiene personale scarsissima e punizioni corporali tremende. Al contrario, più si sale verso la testa del treno, più il lusso abbonda: serre con alberi da frutta, dessert, addirittura un nightclub con esibizioni canore.

Tutto questo lo avevamo visto in parte nel film di Bong Joon-ho, ma ora possiamo esplorare più a lungo e più nel dettaglio gli interni del treno grazie all'omonima serie tv, prodotta da TNT e disponibile in Italia su Netflix dal 25 maggio (con le prime due puntate, poi un nuovo episodio ogni settimana).