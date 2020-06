Fortnite C2 Stagione 3: SypherPK svela il posto migliore dove atterrare

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ha apportato notevoli modifiche alla mappa di gioco di Epic Games, basti considerare che ormai praticamente qualsiasi luogo della scorsa stagione si ritrova sommerso dall'acqua. Cambiano dunque anche le abitudini dei giocatori: qual è il posto migliore dove atterrare, ad esempio, in questi giorni? SypherPK ha fornito qualche indicazione.

SypherPK è un noto streamer e pro player di Fortnite Battaglia Reale: di recente, nel corso di una live, ha dichiarato il suo posto preferito dove atterrare. Si tratta naturalmente di preferenze personali, ma è bene conoscere le abitudini dei pro player anche per ragionare sulle proprie, ed eventualmente "correggerle". Difatti, grazie a SypherPK apprendiamo l'esistenza di un luogo tutto particolare della mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, che probabilmente non avete ancora visto.

C'è una barca dei pirati che si sposta sull'isola di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, ed è piena di loot di alto livello. Questa barca (o battello) cambia la sua posizione di partita in partita, ma si trova sempre ai bordi della mappa di gioco. SypherPK cerca sempre di atterrare sul mezzo, che non può essere guidato ma di certo fornisce notevoli vantaggi all'inizio del match.

Ecco un video che vi mostra la posizione di questo battello in una delle partita: saprete così cosa cercare e in quale posto atterrare nei prossimi giorni. Avete già dato un'occhiata al nuovo Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3?