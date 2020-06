Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, la nuova mappa di gioco in un'immagine

Oggi mercoledì 17 giugno 2020 è il gran giorno di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: la nuova stagione porta infatti con sé un elevatissimo numero di elementi di gioco interessanti, inclusa la mappa inedita, tanto chiacchierata nelle scorse settimane. Ma è davvero sommersa dall'acqua?

Ebbene sì: in seguito agli eventi de il Dispositivo, l'acqua ha praticamente travolto la mappa di gioco di Fortnite. E così il nuovo territorio è estremamente frammentato, e in generale la percentuale dell'acqua è salita considerevolmente. L'agenzia è rimasta del tutto isolata, e l'unica zona in cui si sia conservata per bene la terraferma è quella a sud-est (la zona di Corso Commercio, Brughiere Brumose e Lago Languido).

Pantano Palpitante e il Pozzo (area sud-ovest) sono invece stati rimpiazzati da nuove aree di gioco; ma chissà quante sorprese attenderanno i giocatori, una volta completata la manutenzione programmata. Eccovi un'immagine che mostra la nuova mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3.

Naturalmente dovreste anche dare un'occhiata al Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: sapete che, grazie ad un nuovo accordo con DC, c'è anche Aquaman?